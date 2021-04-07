В Германии за сутки выявили более 9,6 тысячи случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 9677, скончались 298 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 6885 новых случаях заболевания и 90 летальных исходах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В декабре прошлого года – январе нынешнего года число заболевших за сутки в Германии порой превышало 25 тысяч, а то и 30 тысяч. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.