Диана Адамян и Астхик Гукасян исполнят камерные произведения

Победители многочисленных конкурсов скрипачка Диана Адамян и пианистка Астхик Гукасян выступят с совместным камерным концертом. Исполнят произведения Бетховена, Грига, Сен-Санса, Равеля и Багдасаряна.

Как передает Арменпресс, концерт состоится 8 апреля в Доме камерной музыки им. Комитаса.

Концерт проводится по инициативе Национального центра камерной музыки.

Диана Адамян - лауреат ряда международных конкурсов. В июне 2020 года она участвовала в Международном конкурсе имени Арама Хачатуряна и заняла первое место. В 2018 году она участвовала в Международном конкурсе скрипачей имени Иегуди Менухина в Женеве, получила первую премию. В том же году она была удостоен премии президента Республики Армения. В 2015 году она получила вторую премию IX Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского. В 2014 году - первую премию на Международном конкурсе-фестивале скрипачей, посвященном 100-летию заслуженного деятеля искусств Армении, профессора Грачья Богданяна. Участвовала в мастер-классах проф. Анны Чумаченко, Леонидаса Кавакоса, Пинкаса Цукермана. Диана Адамян выступала в Армении и в разных странах мира. Диана - участница программы “Новые имена Армении”, деятельность которой с 2012 года осуществляется под эгидой Фонда “YerazArt” Всеармянского благотворительного союза.

Пианистка Астхик Гукасян с сольными концертами выступает с 7 лет. Она лауреат многих международных конкурсов. В 2008 году участвовала в Республиканском конкурсе им. Сараджяна, получила первую премию. Она участвовала и в Республиканском конкурсе имени Арно Бабаджаняна, получив вторую премию (первой премии не было присуждено). В 2011 году на Международном конкурсе молодых музыкантов в Тбилиси была удостоена 4-й премии. В 2016 году Астхик Гукасян участвовала в Международном конкурсе “ClaviCologne” в Аахене, Германия, и получил третью премию.