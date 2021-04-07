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В районе Джракана ведутся поиски останков погибших военнослужащих

В районе Джракана ведутся поиски останков погибших военнослужащих

Работы по поиску останков погибших военнослужащих 7 апреля продолжаются в Джраканском районе (Джабраил). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха. Во время поисков, проведенных накануне в Гадрутском районе, останков не обнаружено.

После прекращения боевых действий на территориях, оказавшихся вне контроля Арцаха, обнаружено 1 529 останков погибших.


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