В районе Джракана ведутся поиски останков погибших военнослужащих

Работы по поиску останков погибших военнослужащих 7 апреля продолжаются в Джраканском районе (Джабраил). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха. Во время поисков, проведенных накануне в Гадрутском районе, останков не обнаружено.

После прекращения боевых действий на территориях, оказавшихся вне контроля Арцаха, обнаружено 1 529 останков погибших.