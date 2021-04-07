Больно, что среди наших пленных соотечественников еще есть женщина: послание премьер-министра

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня материнства и красоты. Арменпресс представляет послание премьер-министра.

“Дорогие матери, дочери, сестры, дорогие женщины, от всего сердца поздравляю Вас с Днем материнства и красоты.

Мы уже два года встречаем этот праздник в непростые дни. Сначала эпидемия, а затем развязанная против Арцаха война ввергли всех нас в тревогу и боль. В это трудное время Вы собственными силами и энергией можете зарядить свои семьи, близких и друг друга, неся на своих плечах тяжелое бремя проблем и тягот, дома, на поле боя, в медицинском учреждении, в учебном заведении, на любой работе или в общественной сфере.

Любимые матери, преклоняюсь перед Вами за то воспитание и образование, которое Вы даете своим детям, достойным гражданам нашей страны. Выражаю особые слова почтения матерям, женам, сестрам и дочерям наших братьев, погибших в арцахских войнах.

Я понимаю, что ничто не может Вас утешить, но уверен, что именно сильная, процветающая, уверенная в себе и развивающаяся Родина должна стать бальзамом на Ваши раны.

Выражаю слова соболезнования матерям, женам, дочерям и сестрам наших пленных соотечественников. Мы сделали и делаем все возможное, чтобы вернуть наших братьев на родину. С грустью вспоминаю, что среди наших пленных соотечественников еще есть женщина, пусть моя боль станет силой и энергией для нее и всех наших пленных соотечественников, чтобы вместе преодолеть это испытание.

Дорогие женщины, я убежден, что вместе, плечом к плечу, мы сможем отстоять свою страну, работая во благо развивающимся и стремящимся вперед Армении и Арцаха.

Я уверен, что никакие трудности не смогут Вас сломить. Желание видеть родину процветающей, свободной и счастливой никогда не отступит”.