Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня материнства и красоты. Арменпресс представляет поздравительное послание президента Арцаха.

“Дорогие матери, сестры, бабушки, жены и дочери!

Обычно в этот день мы посылаем Вам искренние и теплые слова поздравления и благодарности, желаем Вам всегда быть здоровыми, счастливыми и счастливыми, чтобы в Ваших домах и на Родине царил мир.

Однако сегодня наши души отягчают противоречивые чувства. С одной стороны, невыразимая боль и горе, страдание и горечь, которые не могут быть облегчены лишь одним словом, с другой - необходимость обрести новые силы, выжить, с которыми сталкивается каждый из нас.

Сегодня я склоняю голову перед всеми матерями, сестрами, женами и дочерьми, родные которых погибли за защиту Родины, перед теми, кто еще ждет своих родных, лелея в душе надежду, что еще увидят и обнимут своих любимых. Пусть сбудутся Ваши заветные мечты, пусть на жизненном пути Вас обходят все другие бедствия.

Дорогие женщины Арцаха, Армении и диаспоры!

Армянская женщина всегда отличалась стойкостью, мудростью, непоколебимой и самоотверженной преданностью. Желаю, чтобы Ваша любовь и тепло, забота и доброта вернулись к Вам сторицей! Да хранит Вас Бог, да хранит Бог Ваши семьи”.