США для вакцинации против COVID-19 предоставят Армении 1 млн долларов

Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) для оказания содействия правительству Республики Армения в борьбе против COVID-19 предоставит 1 000 000 долларов США. Об этом Арменпресс сообщили в Агентстве международного развития США.

На сегодняшний день USAID предоставил Армении более 11 миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Эта сумма включала финансирование необходимых потребностей в области здравоохранения, была направлена на смягчение вторичных и третичных последствий эпидемии в целях демократического развития и экономического роста. USAID выделяет Армении эти финансовые средства для оказания содействия и для эффективной вакцинации против COVID-19.

Посол США в Армении Линн Трейси заявила: “На протяжении всей эпидемии США сотрудничали с Арменией в борьбе против COVID-19. Путем этого нового содействия мы продолжим работать вместе, чтобы преодолеть COVID-19 и готовиться к будущим угрозам общественного здоровья”.

Это сотрудничество, посредством предоставления грантов, включает в себя укрепление лабораторных возможностей и финансирование управления тяжелыми случаями, обеспечение основного оборудования, содействие уязвимым семьям и детям, стимулирование кризисной коммуникации правительства Армении, усиление готовности и реакции на чрезвычайные ситуации, а также стимулирование устойчивости малого бизнеса, гражданского общества и СМИ.

США продолжают свое глобальное лидерство в оказании гуманитарной помощи всемирному здравоохранению в борьбе с пандемией COVID-19. В основе всего этого лежит финансирование правительства США, начиная с 2001 года, глобальных программ здравоохранения в сумму около $140 млрд и оказание содействия развитию потенциала местных систем здравоохранения.