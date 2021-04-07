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СМИ: шесть силовиков погибли при атаке талибов в Афганистане

СМИ: шесть силовиков погибли при атаке талибов в Афганистане

По меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на военный лагерь в провинции Тахар. Об этом в среду со ссылкой на источник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, атака произошла в ночь на среду. Силовикам удалось ликвидировать восемь боевиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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