СМИ: шесть силовиков погибли при атаке талибов в Афганистане

По меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на военный лагерь в провинции Тахар. Об этом в среду со ссылкой на источник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, атака произошла в ночь на среду. Силовикам удалось ликвидировать восемь боевиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.