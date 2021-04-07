Наши боксеры на международном турнире в Украине завоевали две золотые медали

Члены сборной Армении по боксу Гурген Мадоян и Арман Дарчинян на международном турнире в Украине одержали победу.

Как передает Арменпресс, Гурген Мадоян (69 кг) в финале победил представителя Украины Ярослава Шамафанова, а Дарчиняну в упорной борьбе удалось победить нашего соотечественника Липарита Устьяна, выступающего под флагом Украины. Корюн Согомонян (52 кг) из-за травмы не вышел на ринг на финальный бой, он удостоился серебряной медали. Серебряные медали завоевали также Артур Казарян (57 кг) и супертяжеловес Гурген Ованнисян. Еще 5 армянских спортсменов удостоились бронзовых медалей.