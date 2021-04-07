“Реал” и “Манчестер Сити” - победители первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как передает Арменпресс, “Манчестер Сити” дома принял дортмундскую “Боруссию”. Благодаря голам Кевина Де Брёйне и Филипа Фодена “горожане” одержали победу со счетом 2:1. Единственный гол дортмундского клуба забил Марко Ройс.

В другом матче дня мадридский “Реал” принял действующего победителя Лиги чемпионов “Ливерпуль”. “Королевский клуб” победил со счетом 3:1. В составе “Реала” отличились Винисиус Жуниор (дубль) и Марко Асенсио. Гол “Ливерпуля” забил Мохамед Салах.

Ответные матчи этих команд состоятся 14-го апреля.