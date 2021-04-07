Рыцарь каменных творений, придавший армянской культуре новое дыхание

“Ара Саргсян - одна из основ нашего современного изобразительного искусства. Его лучшие произведения, созданные на Родине, проникнуты духом возрождения нашего народа и глубокой верой в будущее. Ара Саргсян, с его многогранной деятельностью, неотделим от истории армянского народа и его культуры”.

Мартирос САРЬЯН

Скульптуры - это памятники культуры, придающие городу новую жизнь и жизненные силы. Можно ли представить столицу Ереван без памятников Давиду Сасунского, праотцу Айку, площадь Свободы без Ованеса Туманяна и Александра Спендиаряна и других монументальных памятников? Эти творения, невидимыми нитями связаны с нашей историей, душой народа, традициями. Автор двух последних памятников - Ара Саркисян, художник-патриот, которого, пожалуй, мало кто знает как одного из непосредственных организаторов-руководителей операции “Немезида”. Да, гениальный основоположник монументальной скульптуры в Армении тоже был национальным деятелем и мстителем.

Ара Саргсян родился 7 апреля 1902 года. Он родился под чужим небом, в деревне Макри под Константинополем. После получения начального образования в местном колледже “Татьян” семья Миграна и Катарины переехала в Константинополь, в популярный район Бера. Ара продолжил образование в Есаян колледже. Его дядя Саркис Саргсян был одним из главных архитекторов Константинополя, по совету которого молодой человек заинтересовался и углубился в искусство. Советы который сыграл решающую роль.

Во время Первой мировой войны Ара был вынужден бросить школу и искать случайные заработки, зарабатывать себе на жизнь. Он занимался переписыванием, рисованием, даже работал электриком. После окончания войны учился в Колледже изящных искусств в Константинополе, где, будучи под влиянием Геноцида армян и ужасов войны, слепил скульптуры на трагические темы. Влияние Родена было значительным. Реальность, типичная для новичков. Ему нужно было глубокое и содержательное профессиональное образование, которое он получил в Высшей школе Венской академии изящных искусств, где участвовал в выставках местных художников и скульпторов. Работы этого периода были уже творчеством зрелого художника с психологически напряженными проявлениями.

Четырехлетнюю школу, окончив с отличием за два года, Ара Саркисян решил поехать в Рим. Колледж Есаян спонсировал своего бывшего талантливого воспитанника. Прибыв в Рим по совету своих партийных друзей из Константинополя, особенно Аршавира Ширакяна, он приходит в армянское представительство в Италии к Микаэлу Варандяну. Варандян нанимает на работу умного молодого человека, говорящего на шести языках. В результате Ара Саргсян стал активным участником деятельности 1921-1922 годов в Риме и Берлине и операции “Немезида” - священного дела. Потом снова Вена, снова учёба. Он поступил в “Школу мастеров”, специализировался в жанре скульптуры и участвовал в выставках. В Австрии он создает скульптуры “Рихард Роберт”, “Карл Вейгер”, “Эгине Затеян”, композицию “Безмолвная скорбь”, которые считаются одними из лучших произведений армянской скульптуры 20 века.

Наделенные свыше художники, конечно, утверждают свое место, воспринимаются и утверждаются на чужой земле, но, в конце концов, именно Родина - их заветная гавань и прославитель их имен. В Вене в 1924 г. Ара Саргсян получил советское гражданство и в следующем году переехал в Ереван. Здесь он учредил Союз художников Армении и был избран его первым президентом. Параллельно он занимался и преподавательской деятельностью, преподавал в Художественно-промышленном техникуме. Сразу после окончания Великой Отечественной войны под его руководством был основан Ереванский институт изящных искусств, ныне Академия изящных искусств. Он руководил им около 15 лет.

Инересный факт. Талантливый скульптор уделил особое внимание многим выдающимся сыновьям нашего народа, создав их скульптуры: Раффи, Ваган Тотовенц, Манук Абегян, Грачья Ачарян, Микаел Налбандян, Торос Тороманян, Мариам Асламазян, Наири Зарьян, Александр Ширванзаде, Вардан Аджемям, Степан Шаумян, Алексей Джевелигов… Красноречивые и выразительные работы.

В годы Великой Отечественной войны были созданы скульптуры воинов, такие как “К оружию, мой народ”, “За Родину”, “Захват высоты”, которые считаются достижениями всей советской скульптуры. Созданная им в 1943 г. скульптура “Саак Партев и Месроп Маштоц” воспринимается как венец его композиционных идей. Произведение, в котором использованы богатые традиции средневековой армянской скульптуры. Среди его композиционных произведений - драматические произведения “Хиросима”, “Татев”, “Айгекут”, “Севан”.

В 1957 году были установлены монументальные скульптуры двух наших великих деятелей, Туманяна и Спендиаряна, которые придают свет и смысл площади Свободы. Великие, созданные великим художником.

Ара Саргсян имеет неоспоримые заслуги и как театральный художник. Многие его работы выставлены в театрах столицы и Гюмри. Он был оформителем спектаклей “Нашествие Наполеона” С. Дейча, “Брат Багдасар” Пароняна, “Гамлет” Шекспира и многих-многих других. Идеолог и участник “Немезиды” в душе был поэтом и писал лирические строки, но свою преданность Родине он высказал в своих вечных каменных творениях.

Акоп СРАПЯН