Газета “Айастани Анрапетутюн”: Ода материнству и красоте

“7 апреля был включен в наш национальный календарь праздников с 1995 года. Праздник полюбился и был принят нашим обществом, ведь он посвящен материнству и красоте. Это самое важное, что придает смысл и ценность нашей жизни.

Для нас, армян, этот праздник имеет свой смысл, поскольку касается не только нашей христианской веры, но и дохристианских корней. “В руках матерей нужно искать судьбы наций”, - говорил Гарегин Нжде. В нашей истории мы не раз убеждались в истинности этих слов. И сегодня самое тяжелое бремя утраты, выпавшей на долю нашей нации, лежит на плечах матерей. Они Родине принесли в дар самое ценное, что имели - свое будущее. Самое малое, что можем сделать - склонить головы перед матерями, сыновья которых стали бессмертными в борьбе за Родину-мать”.

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