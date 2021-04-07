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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Экологические налоги направлены на улучшение здоровья человека

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Экологические налоги направлены на улучшение здоровья человека

“Одна из современных глобальных проблем человечества - недостаточность иммунной системы.  Пандемия COVID-19 высветила эту фундаментальную проблему, затрагивающую в основном людей с низким уровнем иммунитета. Причина последнего - прежде всего в нездоровой пище и в загрязненной окружающей среде. В век технологической индустрии прогресс человечества неизбежно сопровождается загрязнением окружающей среды.

В рамках противодействия этому процессу государства создали законодательные механизмы, направленные не только на предотвращение загрязнения окружающей среды, но и на устранение его последствий, в частности, на решение проблем общественного здравоохранения. В Армении этот процесс регулируется Законом о целевом использовании экологического налога, уплачиваемого компаниями”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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