Газета “Айастани Анрапетутюн”: Экологические налоги направлены на улучшение здоровья человека

“Одна из современных глобальных проблем человечества - недостаточность иммунной системы. Пандемия COVID-19 высветила эту фундаментальную проблему, затрагивающую в основном людей с низким уровнем иммунитета. Причина последнего - прежде всего в нездоровой пище и в загрязненной окружающей среде. В век технологической индустрии прогресс человечества неизбежно сопровождается загрязнением окружающей среды.

В рамках противодействия этому процессу государства создали законодательные механизмы, направленные не только на предотвращение загрязнения окружающей среды, но и на устранение его последствий, в частности, на решение проблем общественного здравоохранения. В Армении этот процесс регулируется Законом о целевом использовании экологического налога, уплачиваемого компаниями”.

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