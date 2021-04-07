Газета “Айастани Анрапетутюн”: Как будет пролегать новый Шелковый путь?

“В конце марта Иран и Китай подписали объемный документ о стратегическом сотрудничестве. Документ, вокруг которого стороны долгие годы вели переговоры. Иран - наша соседняя страна, а Китай для нас - страна, которая несколько лет назад выразила готовность провести Шелковый путь по историческому маршруту, то есть через Армению. Этот документ может ли каким-то образом затронуть нас, если да, то как? На эти и другие вопросы в интервью “Айастани Анрапетутюн” ответил экономист, эксперт по управлению, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой “Управление” Международного научно-образовательного центра НАН Армении Карен Саркисян.

“На данный момент, естественно, мы можем говорить только о возможностях, а остальное уже зависит от успеха нашей дипломатии. В частности, строить альтернативу этому новому Шелковому пути по коридору “Север-Юг” намерена и Индия. Хочу напомнить, об одном интересном совпадении, накануне заключения этого договора, посол Индии в Иране сделал примечательное заявление о том, что его страна намерена проложить новый коридор, который позволит связать бассейн Индийского океана с Черным морем и европейским регионом. Причем этот путь Индия намерена провести именно через Армению. Указанная программа, я думаю, будет реализована и в будущем. Пока в договоре не указан его окончательный маршрут, что Армении дает возможность после определенных корректировок во внешней политике вести переговоры по этому вопросу с обеими сторонами и достичь того, чтобы путь проходил по территории нашей страны. Приведу хотя бы один аргумент в пользу того, что Ирану выгоднее вариант Армении, чем Азербайджану. В настоящее время, как мы знаем, Иран выразил намерение вступить в ЕАЭС, а в данном случае общая граница и инфраструктура с государством-членом ЕАЭС в лице Армении, это просто необходимость для нашего южного соседа”.

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