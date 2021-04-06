Судебный процесс против Кочаряна по делу о даче взятки продолжится 13 апреля

Судебный процесс против второго президента Армении Роберта Кочаряна по делу о даче взятки продолжится 13 апреля в 13:00 в суде общей юрисдикции Еревана. Как сообщает Арменпресс, по делу проходит также секретарь Совета безопасности в 2008 году Армен Геворгян.

Кочарян обвиняется в том, что через Самвела Майрапетяна в феврале и мае 2008 года потребовал и получил от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян взятку в размере 3 млн долларов. Армен Геворгян получил от той же предпринимательницы взятку в размере 1 млн долларов.