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Судебный процесс против Кочаряна по делу о даче взятки продолжится 13 апреля

Судебный процесс против Кочаряна по делу о даче взятки продолжится 13 апреля

Судебный процесс против второго президента Армении Роберта Кочаряна по делу о даче взятки продолжится 13 апреля в 13:00 в суде общей юрисдикции Еревана. Как сообщает Арменпресс, по делу проходит также секретарь Совета безопасности в 2008 году Армен Геворгян.

Кочарян обвиняется в том, что через Самвела Майрапетяна в феврале и мае 2008 года потребовал и получил от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян взятку в размере 3 млн долларов. Армен Геворгян получил от той же предпринимательницы взятку в размере 1 млн долларов.


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