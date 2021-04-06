Пашинян заверил, что посредством выборов общество сможет сформировать легитимные власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы в стране будут проведены таким образом, чтобы не было повода их оспаривать.

Как сообщает Арменпресс, в интервью РИА Новости он напомнил, что власти предложили провести внеочередные парламентские выборы "для выхода из напряженной политической ситуации, сложившейся после Арцахской войны", и недавно в результате обсуждений с парламентской и внепарламентской оппозицией было принято решение о проведении внеочередных выборов 20 июня.

Премьер отметил, что выборы покажут, кто пользуется доверием граждан: "Избирательная кампания и выборы покажут полную картину того, какая политическая сила пользуется доверием граждан. Мы находимся в постоянном контакте с нашим народом и полностью понимаем их проблемы, потребности и желания".

"Мы представим общественности такие программы, которые будут направлены на укрепление безопасности Армении, развитие страны и обеспечение благополучия. Убежден, что наше общество сможет сформировать легитимные власти, а мы в контактах с гражданами представим наши программы и цели на ближайшие годы", - добавил глава правительства.

По словам Пашиняна, выборы в декабре 2018 года, когда он стал премьером, "были уникальными тем, что впервые с 1996 года результаты выборов не были оспорены в Конституционном суде".

"Нам удалось обеспечить полностью прозрачные, свободные и справедливые выборы, результаты которых были приняты всеми. Они также получили высокую оценку международных наблюдательных структур. Убежден, что предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне. Уверен, что и на этот раз наш народ своим свободным волеизъявлением сформирует легитимные власти. Мы можем обеспечить проведение таких выборов, чтобы не было повода оспаривать их", - отметил глава правительства.