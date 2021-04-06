Отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отношения с Россией были и будут приоритетом правительства Армении.

"Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами", - как сообщает

Арменпресс

, в интервью

РИА Новости

сказал премьер.