Отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении: Никол Пашинян
19:27, 6 Апрель, 2021
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отношения с Россией были и будут приоритетом правительства Армении."Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами", - как сообщает Арменпресс, в интервью РИА Новости сказал премьер.
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