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Пресс-секретарь МИД Армении назвала ложной азербайджанскую повестку карт заминированных территорий

Пресс-секретарь МИД Армении назвала ложной азербайджанскую повестку карт заминированных территорий

В ответ на давление со стороны международного сообщества в вопросе возвращения находящихся по сей день в плену армянских военнопленных и гражданских лиц, азербайджанская сторона пытается обеспечить для себя основания для оправдания своих действий, выдвигая ложную повестку карт заминированных территорий. Об этом свидетельствует и тот факт, что поднятие этого вопроса азербайджанскими официальными лицами носит четко публичный характер. 

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на просьбу СМИ прокомментировать вопрос о том, что власти Азербайджана недавно начали выступать с заявлениями, обвинив армянскую сторону в непредоставлении карт заминированных территорий, перешедших под контроль Азербайджана. 

Представляем комментарий официального представителя МИД Армении полностью: 

“Как вы знаете, азербайджанские власти грубо нарушают взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и положениям заявления от 9 ноября 2020 года о возвращении находящихся по сей день в плену армянских военнопленных и гражданских лиц. По сути, в ответ на давление также со стороны международного сообщества в этом вопросе, азербайджанская сторона пытается обеспечить для себя основания для оправдания своих действий, выдвигая ложную повестку карт заминированных территорий. Об этом свидетельствует и тот факт, что поднятие этого вопроса азербайджанскими официальными лицами носит четко публичный характер. 

За все время конфликта азербайджанская сторона не выступала с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования, более того, прилагала все усилия, чтобы сорвать реализацию программ разминирования в Армении и Арцахе. Достаточно вспомнить, что в 2016 году Азербайджан заблокировал продление мандата офиса ОБСЕ в Ереване под предлогом поддержки программ по разминированию, что и привело к закрытию полевой миссии ОБСЕ в Армении.

Призываем власти Азербайджана воздержаться от подобной практики введения в заблуждение международного сообщества и предпринять действенные шаги для выполнения взятых на себя обязательств трехсторонним заявлением от 9 ноября и требований международного гуманитарного права, которые предполагают немедленное и безоговорочное освобождение и возвращение всех военнопленных и заложников”.


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