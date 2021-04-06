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Роберт Кочарян, Сейран Оганян, Юрий Хачатуров и Армен Геворгян оправданы

Роберт Кочарян, Сейран Оганян, Юрий Хачатуров и Армен Геворгян оправданы

Суд общей юрисдикции города Еревана опубликовал решение по заявлению стороны защиты о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна по статье 300․1 Уголовного кодекса. Как сообщает Арменпресс, суд под председательством судьи Анны Данибекян принял решение о прекращении уголовного преследования в отношении Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворгяна ввиду отсутствия состава преступления.

Суд заявил, что Кочарян, Оганян, Хачатуров и Геворгян оправданы. Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде.


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