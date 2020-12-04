Предстоящие на 7 апреля мероприятия
17:53, Апрель 06, 2021
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Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:40 Ереван ориентирован на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Москвой: Пашинян
- 20:55 Судебный процесс против Кочаряна по делу о даче взятки продолжится 13 апреля
- 19:48 Пашинян заверил, что посредством выборов общество сможет сформировать легитимные власти
- 19:39 Министры обороны и здравоохранения обсудили вопросы оказания медицинской помощи военнослужащим
- 19:27 Отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении: Никол Пашинян
- 19:19 Пресс-секретарь МИД Армении назвала ложной азербайджанскую повестку карт заминированных территорий
- 18:14 Президент Армении встретился с доктором юридических наук, профессором Артуром Гамбаряном
- 18:12 Роберт Кочарян, Сейран Оганян, Юрий Хачатуров и Армен Геворгян оправданы
- 17:53 Предстоящие на 7 апреля мероприятия
- 17:50 Ким Кардашьян вошла в список миллиардеров Forbes
- 17:47 Президент Республики Армения встретился с деканом юридического факультета ЕГУ
- 17:35 Премьер-министр Пашинян заявил о нормализации отношений с военными
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-04-21
- 17:30 Азиатские индексы - 06-04-21
- 17:29 Министры обороны и высокотехнологической промышленности обсудили вопросы военной промышленности
- 17:27 Президент принял председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам
- 17:15 Пашинян сообщил о начале масштабных реформ в ВС Армении
- 17:14 Французская компания Valneva успешно испытала вакцину от COVID-19
- 17:00 Президент Армении принял группу юристов и адвокатов
- 16:49 Движение по Суэцкому каналу восстановлено
- 16:31 Армен Саркисян принял председателя Высшего судебного совета
- 16:29 Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе
- 16:28 Аршак Карапетян освобожден с должности советника премьер-министра Армении
- 16:25 Итало-арабская ассоциация “Асадаках” осудила проазербайджанскую инициативу итальянского сенатора
- 16:08 В ВОЗ напомнили, что вакцины от коронавируса не дают полной защиты от заражения
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