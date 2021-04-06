Президент Республики Армения встретился с деканом юридического факультета ЕГУ

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял декана юридического факультета ЕГУ, доктора юридических наук, профессора, академика НАН Армении Гагика Казиняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, профессор Казинян представил свое мнение относительно принятого Национальным Собранием и представленного на подписание президента Республики законодательного пакета «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения», подчеркнув, что представил свое мнение также в публичном заявлении.

Президент Саркисян отметил, что ему известно мнение Гагика Газиняна, а также другие высказывания о законодательном пакете, и в ответ на эти мнения он встречается с представителями юридического сообщества с целью еще раз и напрямую выслушать профессиональные мнения.