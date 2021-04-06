Министры обороны и высокотехнологической промышленности обсудили вопросы военной промышленности
17:29, 6 Апрель, 2021
В административном комплексе министерства обороны 6 апреля состоялась встреча министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и министра высокотехнологической промышленности Айка Чобаняна.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с военной промышленностью, уточнили и обозначили направления работы, направленные на эффективное и целенаправленное развитие отрасли.
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