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Министры обороны и высокотехнологической промышленности обсудили вопросы военной промышленности

Министры обороны и высокотехнологической промышленности обсудили вопросы военной промышленности

В административном комплексе министерства обороны 6 апреля состоялась встреча министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и министра высокотехнологической промышленности Айка Чобаняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с военной промышленностью, уточнили и обозначили направления работы, направленные на эффективное и целенаправленное развитие отрасли.


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