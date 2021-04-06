Президент принял председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял сегодня председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна. На встрече присутствовали руководитель аппарата президента Эмиль Тарасян, а также юристы аппарата президента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, был затронут принятый Национальным Собранием и представленный на подписание президента Республики законодательный пакет «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения».

Были также обсуждены вопросы сотрудничества аппарата президента Республики и постоянной комиссии Национального Собрания по государственно-правовым вопросам.