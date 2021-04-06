Французская компания Valneva успешно испытала вакцину от COVID-19

Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, объявила во вторник о положительных результатах испытания своей вакцины от коронавируса.

"Компания Valneva, специализирующаяся на разработке и коммерциализации профилактических вакцин от инфекционных заболеваний, сегодня объявила о положительных результатах клинических испытаний своей инактивированной вакцины-кандидата от COVID-19 с адъювантом VLA2001", - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что третья фаза клинических испытаний может начаться в конце апреля,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В исследованиях принимали участие 153 взрослых человека в возрасте от 18 до 55 лет. По данным компании, у более 90% участников после вакцины образовался значительный уровень антител.

"Вакцина VLA2001 в целом оказалась безопасна и хорошо переносилась... Большинство побочных эффектов были легкими или умеренными, и только два участника сообщили о более серьезных эффектах, таких как головная боль и утомляемость", - сообщается в заявлении.