Движение по Суэцкому каналу восстановлено

Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено после небольшой задержки, все проблемы устранены. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в управлении водной магистрали Египта.

"Навигация по каналу продолжилась в нормальном режиме после устранения технической неисправности нефтеналивного танкера Minerva Nike", - отметил собеседник агентства. - Движение осуществляется сейчас на регулярной основе, и поводов для беспокойства нет",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.