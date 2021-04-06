Движение по Суэцкому каналу восстановлено
16:49, 6 Апрель, 2021
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено после небольшой задержки, все проблемы устранены. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в управлении водной магистрали Египта.
"Навигация по каналу продолжилась в нормальном режиме после устранения технической неисправности нефтеналивного танкера Minerva Nike", - отметил собеседник агентства. - Движение осуществляется сейчас на регулярной основе, и поводов для беспокойства нет",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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