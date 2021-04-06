Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Высшего судебного совета Рубена Вардазаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече речь шла о принятом Национальным собранием и представленном на подпись президенту законодательном пакете О внесении изменений и дополнений в Конституционном законе “Судебный кодекс Республики Армения”.

Рубен Вардазарян представил свою позицию и мнение относительно законодательного пакета.