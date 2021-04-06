Армен Саркисян принял председателя Высшего судебного совета
16:31, 6 Апрель, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Высшего судебного совета Рубена Вардазаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.
На встрече речь шла о принятом Национальным собранием и представленном на подпись президенту законодательном пакете О внесении изменений и дополнений в Конституционном законе “Судебный кодекс Республики Армения”.
Рубен Вардазарян представил свою позицию и мнение относительно законодательного пакета.
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