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Армен Саркисян принял председателя Высшего судебного совета

Армен Саркисян принял председателя Высшего судебного совета

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Высшего судебного совета Рубена Вардазаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече речь шла о принятом Национальным собранием и представленном на подпись президенту законодательном пакете О внесении изменений и дополнений в Конституционном законе “Судебный кодекс Республики Армения”.

Рубен Вардазарян представил свою позицию и мнение относительно законодательного пакета.


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