Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО –это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", - цитирует Зеленского во вторник его пресс-служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно сообщению, Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению".