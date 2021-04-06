Аршак Карапетян освобожден с должности советника премьер-министра Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Аршак Карапетян освобожден с должности советника премьер-министра. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте правительства e-gov.am

“Руководствуясь ч. 10 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Аршак Карапетян освобожден с должности советника премьер-министра Республики Армения”, - говорится в решении премьер - министра.