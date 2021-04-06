Итало-арабская ассоциация “Асадаках” осудила проазербайджанскую инициативу итальянского сенатора

Итало-арабская ассоциация “Асадаках” осудила позорную инициативу члена Сената Италии Уании Папатеу, последовавшую за визитом парламентария в Азербайджан.

В частности, Папатеу, который, не зная истории, продвигает интересы Азербайджана, после возвращения из Баку обратился к Армении с призывом дать азербайджанской стороне карты минирования тех территорий Арцаха, которые перешли под азербайджанский контроль.

Как сообщает «Арменпресс», ассоциация “Асадаках” произошедшее назвала “крайне тревожным”, подчеркнув, что таким образом полностью игнорируется ситуация в южнокавказском регионе. “В первую очередь Папатеу нужно знать, что эти азербайджанцы постоянно нападали на миролюбивый армянский народ, они нарушали права человека, в ходе последней войны применяли запрещенные виды оружия, такие как кассетные бомбы и белый фосфор, убивали армян, в том числе и гражданское население”, - говорится в сообщении итало-арабской ассоциации. Ассоциация напомнила, что официальный Баку до сих пор отказывается выдавать армянских военнопленных, уничтожает памятники культуры, составляющие часть исторического наследия армян.

“Асадаках” призвала итальянского депутата изучить историю, чтобы понять, насколько опасно содействие Азербайджану, а следовательно, и Турции, и также правильно оценить тесные связи между Арменией и Италией.

“Разве за этим заявлением в пользу азербайджанцев стоит только недостаточность информации или, может быть, еще что-то?”, - задалась вопросом ассоциация.