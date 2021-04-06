АРФД пока не приняла решения об участии во внеочередных выборах с Робертом Кочаряном

Координатор инициативы “Движение за спасение Родины”, член Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян в беседе с журналистами коснулся слухов о формировании для участия во внеочередных парламентских выборах союза со вторым президентом Робертом Кочаряном.

Как передает «Арменпресс», Сагателян подчеркнул, что АРФД пока не приняла решения о том, в каком формате примет участие в выборах.

“Верховный орган АРФД не сделал заявления об этом, это значит, что пока у нас нет решения. Такие вопросы у нас решаются на собраниях. Если мы примем участие в выборах, то премьер-министра Никола Пашиняна после них не будет”, - отметил Сагателян.

Премьер-министр Пашинян после встречи с руководителем парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагиком Царукяном, состоявшейся 18 марта, заявил о проведении 20 июня внеочередных парламентских выборов в Армении. Ранее состоялись обсуждения с президентом Республики Армения, с руководителями фракций “Мой шаг” и “Просвещенная Армения” Лилит Макунц и Эдмоном Марукяном.

5 апреля Роберт Кочарян в интервью Владимиру Познеру на Первом канале России заявил, что он на внеочередных парламентских выборах будет баллотироваться в качестве лидера партийного блока. Он отметил, что в блоке, скорее всего, будут две партии.