Лавров опроверг сообщения о планах создать военный союз с Китаем

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, сообщения об этом - спекуляции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Об этом мы не только говорим, это зафиксировано в двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов, где сказано, что наши отношения достигли, наверное, лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создать военного союза. Мы слышим, кстати, спекуляции про военные союзы не только в связи с российско-китайскими отношениями, я уже ответил", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Ранее Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил, что России и КНР не нужен военный союз наподобие НАТО, отношения Москвы и Пекина совсем другие.