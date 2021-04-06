Песков подтвердил информацию о телефонном разговоре Путина с Кочаряном

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе провел телефонный разговор со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. Как передает «Арменпресс», информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить или опровергнуть информацию, что Кочарян говорил с Путиным во время визита в Москву, куда он приехал для участия в заседании Совета директоров Акционерной финансовой корпорации “Система”.

“Я могу подтвердить, что они действительно имели телефонный разговор. Вы знаете, что между ними давние хорошие отношения, которые продолжаются и ныне, они довольно часто общаются”, - как передает агентство “РИА Новости”, ответил Песков журналистам.

Роберт Кочарян - член Совета директоров Акционерной финансовой корпорации “Система”.