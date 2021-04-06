Фонд “Айастан” строит в Гюмри 2 многоквартирных дома для 40 семей

В рамках программы “Наш Гюмри” Всеармянского фонда “Айастан” начались работы по строительству двух многоквартирных домов и детского сада, рассчитанного на прием 50 детей. Об этом «Арменпресс» сообщили в фонде.

В результате будет решена проблема жилья около 40 семей, все еще проживающих в домиках, которые начнут новую жизнь в комфортабельных и обустроенных квартирах.

По решению Совета старейшин Гюмри, для реализации этой программы в квартале Муш-2 был предоставлен земельный участок площадью в 800 кв/м, общая площадь строений составит 4 200 кв/м. Для жителей района будет создана и зеленая зона.

Мэр Гюмри Самвел Баласанян этот жилищный проект считает очень важным. “В городе действуют разные благотворительные программы, но наша цель - переселить людей из домиков в квартиры. Очень интересный проект представил Всеармянский фонд “Айастан”, который мы приняли. В настоящее время уже ведутся строительные работы”, - сказал Самвел Баласанян.

Бенефициарами в основном будут социально незащищенные жители.

“Есть огромный список бенефициаров, которые обращались в фонд за эти годы. В течение этих полутора лет мы проведем тщательную и внимательную работу, чтобы полностью изучить список и предоставить квартиры наиболее нуждающимся”, - сказал Айкак Аршамян, исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан”.

Квартиры и детский сад будут потреблять солнечную энергию, благодаря чему расходы жителей дома будут значительно сокращены. Установка солнечных батарей на крышах будет производиться в рамках программ Всеармянского фонда “Айастан”.

Также будет решена проблема трудоустройства жителей района. На чердаках домов разместятся мастерские, где специалисты разных специальностей будут проводить тренинги для жителей района, давая им возможность получить новую профессию или работу.

Ожидается, что здания будут сданы в эксплуатацию в середине 2022 года. По словам Айкака Аршамяна, программа “Наш Гюмри” должна была стартовать в сентябре прошлого года, но из-за войны тендет и строительство были отложены. “Надеюсь, все пойдет по плану, и результат не заставит себя ждать”, - добавил исполнительный директор фонда.

Эту жилищную программу планируется сделать непрерывной, постепенно избавляясь от домиков.

Напомним, что Всеармянский фонд “Айастан” в 2012-2019 гг. предоставил семьям, потерявшим дома в результате землетрясения более 45 квартир.

Всеармянский фонд “Айастан”, созданный в 1992 году, является крупнейшей в Армении некоммерческой организацией, целью которой является создание всеармянской сети, содействие Армении и армянам мира и осуществление программ, обеспечивающих стабильное, пропорциональное развитие Армении и Арцаха.

Всеармянский фонд “Айастан” за время своей деятельности осуществил около 1 300 программ в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения, искусства и спорта, в рамках инфраструктур, жилищного строительства и развития общин, улучшив качество жизни тысяч бенефициаров. Деятельность фонда осуществляется посредством активного участия и содействия 21 местного органа и организаций-партнеров, действующих в 19 странах.