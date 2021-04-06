ССС готовит материалы на основании заявления Оника Гаспаряна

Специальная следственная служба Армении получила из Генпрокуратуры заявление бывшего начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, по которому подготавливаются материалы. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, в котором высший офицерский состав требовал отставки премьер-министра и правительства. Премьер назвал это попыткой военного переворота. В тот же день он обратился к президенту с ходатайством освободить Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба. Президент Армен Саркисян не подписал предложение премьер-министра об освобождении Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, подал ходатайство в Конституционный суд по статье “Военная служба и статус военнослужащих” с просьбой определить вопрос о соответствии с Конституцией.

10 марта премьер-министр Никол Пашинян объявил, что начальник Генштаба вооруженных сил Оник Гаспарян силой права освобожден от занимаемой должности. В тот же день Никол Пашинян представил президенту предложение о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА. Президент не подписал представленный премьер-министром проект о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба вооруженных сил и не обращался в Конституционный суд. 11 марта президент представил возражения против проекта назначения, но эти возражения не были приняты премьер-министром и были отправлены президенту с обоснованиями. Через несколько дней Артак Давтян силой права занял пост начальника Генштаба.

Оник Гаспарян обратился в Административный суд, который 17 марта удовлетворил ходатайство стороны защиты о применении меры по обеспечению иска. Однако аппарат премьер-министра распространил пояснение, что Оник Гаспарян силой права освобожден от должности начальника Генштаба Вооруженных сил Армении. После чего адвокат Оника Гаспаряна Артур Ованнисян 22 марта объявил о представлении в прокуратуру сообщения о преступлении.