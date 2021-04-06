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Назик Багдасарян представила интересную версию песни “Яре мардун яра кута”

Назик Багдасарян представила интересную версию песни “Яре мардун яра кута”

Певица Назик Багдасарян, в сотрудничестве с музыкантом Гариком Геворгом, превращает интересные армянские архитектурные сооружения в студии звукозаписи, делая на месте записи  всех голосов и звуков, которые слышимы.

Как передает «Арменпресс», в таком формате Назик Багдасарян исполнила и песню “Яре мардун яра кута”, ролик которой уже в интернете.

В музыкальном мире Reverb (эхо) имеет важнейшее значение в деле обогащения вокала голоса и инструмента, а Natural Reverb (естественное эхо) - музыкальный проект вне студий звукозаписи, посредством которого архитектурное сооружение превращается в студию.


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