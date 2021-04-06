Председатель ЦБ представил Армену Саркисяну данные об инфляции

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял председателя Центрального банка Мартина Галстяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Председатель Центрального банка представил данные об инфляции и шагах, осуществляемых в направлении обеспечения нормальной деятельности финансовой системы, а также о денежно-кредитной политике.

Состоялся обмен мнениями вокруг событий на международных финансовых рынках и их возможного влияния на экономику нашей страны.