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Председатель ЦБ представил Армену Саркисяну данные об инфляции

Председатель ЦБ представил Армену Саркисяну данные об инфляции

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял председателя Центрального банка Мартина Галстяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Председатель Центрального банка представил данные об инфляции и шагах, осуществляемых в направлении обеспечения нормальной деятельности финансовой системы, а также о денежно-кредитной политике.

Состоялся обмен мнениями вокруг событий на международных финансовых рынках и их возможного влияния на экономику нашей страны.


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