Иран объявил о начале испытаний усовершенствованных центрифуг IR-9

Иранские специалисты приступили к испытаниям усовершенствованных центрифуг для обогащения урана IR-9. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил во вторник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Одним из наших достижений в области обогащения стало начало механических испытаний центрифуг IR-9, мощность которых составляет 50 ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг)", - цитирует его агентство ISNA. Чиновник добавил, что "это оборудование полностью отечественного производства, созданное и функционирующее в соответствии с новыми стандартами".

Обогащение на атомных объектах в Иране осуществляется при помощи центрифуг IR-1, IR-2m и IR-4. При этом по условиям ядерной сделки Иран может обогащать уран только на центрифугах IR-1.