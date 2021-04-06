Лавров допустил производство индийской вакцины от COVID-19 в России

Москва не исключает возможность производства индийской вакцины от COVID-19 в России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром.

"У нас очень тесные контакты с индийскими друзьями... Я не исключаю, что дальнейшее сотрудничество в этой сфере охватит и производство вакцины на российской территории. Наверное, специалисты должны это обсуждать и исходить из максимальной эффективности такого рода взаимодействия", - заявил Лавров, отвечая на вопрос журналиста, обсуждается ли возможная закупка Россией индийской вакцины Covaxin.

В понедельник издание The Hindu со ссылкой на источник сообщило, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получит разрешение на экстренное использование в Индии в течение 10 дней. Выдача такого разрешения сделает "Спутник V" третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.