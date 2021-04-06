Процесс приема в вузы Армении начинается с 15 апреля

Согласно новому порядку приема в университеты Армении, в этом году прием будет организован в два этапа.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщил заместитель директора Центра оценки и тестирования Каро Насибян, представив подробности нового порядка приема в вузы. Процесс регистрации на первый этап начинается 15 апреля и заканчивается 10 мая. Абитуриент на сайте ЦОТ должен заполнить заявку на допуск в соответствии с утвержденной формой.

“Если у абитуриента возникнут трудности, он может обратиться к школе, где ему помогут заполнить заявку. То есть будет необходимая помощь. Это будет тот же сайт, dimord.am, никаких изменений в этом плане не будет”, - сказал Каро Насибян.

Экзамены будут в июне. После окончания вступительных экзаменов, после подведения итогов основного этапа вступительных экзаменов по вакансиям будет объявлен второй этап поступления, в котором могут принять участие абитуриенты, получившие положительные баллы, но выбывшие из конкурса. Второй этап регистрации начнется 26 июня и завершится 1 июля. На втором этапе поступающие имеют возможность подать заявку на 6 специальностей. При приеме на которые поступающий уже сдал экзамены, пройдя минимальный порог положительных баллов. В этом году было решено, что эти вакансии будут и платными и бесплатными.

“Правительство предпочитает профессиональную ориентацию. Если вы хотите продолжить образование, вам нужно знать, куда вы поступаете. Опыт прошлых лет показывает, что немногим более половины претендентов поступают по первому заявлению, остальные, получившие высокие баллы, не проходят по предпочитаемой специальности”, - сказал Каро Насибян.

Центр оценочного тестирования уже начал представлять изменения в регионах. Исполняющая обязанности заведующего отделом высшего послевузовского профессионального образования министерства образования и науки Лусине Григорян отметила, что в этом году применяется принцип одной профессии и одного вуза. Это означает, что абитуриенты регистрируют предпочитаемую профессию в одном университете по бесплатной и платной версиям. После подведения итогов основного конкурса, если есть вакансии, есть возможность зарегистрироваться на 6 специальностей с теми же экзаменами, которые уже были сданы.

“Основной упор мы делаем на профессиональную ориентацию, учитывая опыт прошлых лет. Мы надеемся, что поступление в вуз с профессиональной ориентацией будет способствовать хорошей учебе и абитуриент в будущем стать квалифицированным специалистом”, - сказала Лусине Григорян.