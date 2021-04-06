Премьер-министр Армении о новых закупках истребителей Су-30СМ

Армения намерена развивать и расширять военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, что исходит из долгосрочных стратегических интересов обоих государств. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью, данном агентству “Интерфакс” заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На вопрос, планирует ли Армения продолжить закупку российского оружия, в частности, истребителей Су-30СМ и предусмотренного для них вооружения, премьер-министр Армении дал положительный ответ, отметив, что Армения крайне заинтересована в оснащении современным и совместимым с Российской Федерацией и с другими союзниками ОДКБ вооружением и боеприпасами.

“Учитывая, что на территории Республики Армения в соответствии с двусторонними межгосударственными соглашениями созданы и действуют две армяно-российские группы -Объединенная воинская группа и Единая региональная система противовоздушной обороны коллективной безопасности в Кавказском регионе, и, кроме того, что обе страны являются государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, в формате которой созданы также войска и Объединенные воинские соединения, понятно, что Армения крайне заинтересована в поставках из Российской Федерации.

Я дам положительный ответ и на отмеченные вами модели самолетов, так как это современные многофункциональные истребители, и их покупка предусмотрена как нашими двусторонними договорными документами, так и национальной программой развития Вооруженных сил”, - заявил Пашинян.