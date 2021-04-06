Часть демократов в Сенате не поддержат инфраструктурный план Байдена

Сенатор-демократ Джо Манчин предупредил, что он и несколько его коллег в Сенате США не поддержат план развития инфраструктуры, предложенный президентом Джо Байденом, из-за несогласия с повышением корпоративного налога до 28%, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В том виде, в котором законопроект существует сегодня, он должен быть изменен", - заявил Манчин в интервью West Virginia MetroNews.

Манчин отметил, что выступает против повышения текущей ставки корпоративного налога с 21% до 28%. "Справедливой" сенатор считает ставку в 25%. По его словам, такой же позиции придерживаются еще 6-7 сенаторов-демократов.

Поддержка Манчина имеет решающее значение для инфраструктурного плана Байдена, так как республиканцы в Конгрессе, вероятно, не поддержат предложения президента, потому что выступают против существенного повышения налогов.

В свою очередь пресс-секретарь лидера демократов в Сенате Чака Шумера заявил, что для проведения через Сенат инфраструктурного плана демократы могут использовать процедуру "примирения", что позволит преодолеть блокировку плана республиканцами.