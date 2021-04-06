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Состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка Армении по футболу

Состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка Армении по футболу

Состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка Армении по футболу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. За выход в финал поборются следующие пары: “Алашкерт” - “Ноа”, “Арарат” - “Арарат-Армения”.

Состоялась и жеребьевка Кубка Армении по футзалу Лиги VBET, в результате которой сформировались следующие пары: “Малатия” - “Газпром Армения”, “Норк Мараш” - “Ван”, “Альфа” - “Спортинг Ереван”, “Вега” - “Карвансара”, “Джокер” - “Эко”, “Вилл ВГУ” - “Шаумян”, “Ачапняк” - “Эврика”, “Юнибанк” - “Армавир”.

Победители 1/16 финала и 1/8 финала сыграют с командами, вышедшими в плей-офф чемпионата Высшей лиги по футзалу.


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