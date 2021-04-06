Начштаба заявил, что блокировка Суэцкого канала не отразилась на операциях ВМС США

Недавнее блокирование Суэцкого канала не сказалось на проведении операций Военно-морских сил (ВМС) США. С таким заверением выступил в понедельник на брифинге для небольшой группы журналистов, участие в котором принимал корреспондент ТАСС, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

По его словам, "ключевым моментом было сохранение присутствия в зоне оперативной ответственности Европейского [командования Вооруженных сил США] при одновременной способности оказывать критически важную поддержку Центральному командованию [ВС США], если бы силам на земле это потребовалось".

В связи с этим Гилдей напомнил, что до недавних пор в Восточном Средиземноморье находился американский атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, с которого совершались вылеты "в поддержку СЕНТКОМ", то есть Центрального командования ВС США. Затем было принято решение перебросить этот авианосец, и теперь он действует в Красном море, сказал адмирал. Таким образом, отметил он, ВМС использовали Восточное Средиземноморье для поддержки и Европейского, и Центрального командований ВС США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С точки зрения Гилдея, инцидент в Суэцком канале "показал самым острым образом всю проблематичность узких мест", а также важность сохранения открытыми маршрутов мировой торговли.

Кроме того, ЧП продемонстрировало, "насколько важно присутствие военно-морских сил у всех узких мест", считает адмирал.