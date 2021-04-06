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Начштаба заявил, что блокировка Суэцкого канала не отразилась на операциях ВМС США

Начштаба заявил, что блокировка Суэцкого канала не отразилась на операциях ВМС США

Недавнее блокирование Суэцкого канала не сказалось на проведении операций Военно-морских сил (ВМС) США. С таким заверением выступил в понедельник на брифинге для небольшой группы журналистов, участие в котором принимал корреспондент ТАСС, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

По его словам, "ключевым моментом было сохранение присутствия в зоне оперативной ответственности Европейского [командования Вооруженных сил США] при одновременной способности оказывать критически важную поддержку Центральному командованию [ВС США], если бы силам на земле это потребовалось".

В связи с этим Гилдей напомнил, что до недавних пор в Восточном Средиземноморье находился американский атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, с которого совершались вылеты "в поддержку СЕНТКОМ", то есть Центрального командования ВС США. Затем было принято решение перебросить этот авианосец, и теперь он действует в Красном море, сказал адмирал. Таким образом, отметил он, ВМС использовали Восточное Средиземноморье для поддержки и Европейского, и Центрального командований ВС США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С точки зрения Гилдея, инцидент в Суэцком канале "показал самым острым образом всю проблематичность узких мест", а также важность сохранения открытыми маршрутов мировой торговли.

Кроме того, ЧП продемонстрировало, "насколько важно присутствие военно-морских сил у всех узких мест", считает адмирал.


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