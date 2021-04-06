Значительно возросла загруженность офиса Защитника прав человека Армении

В 2020 году число обращений-жалоб, адресованных Омбудсмену, и дел, ведущихся по собственной инициативе, значительно увеличилось, составив 14 780. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“Для сравнения отметим, что в 2015 году число жалоб-обращений составляло 5 214, в 2016 году - 5 113, в 2017 году - 6 417, а в 2018 году этот показатель увеличился почти в два раза, достигнув 10 744. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, число жалоб-обращений увеличилось на 22% или на 2 386, достигнув 13 140 жалоб”, - сообщили в офисе.