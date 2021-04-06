В первом квартале выросли объемы промышленного строительства: заместитель министра

В Армении в первом квартале начали расти объемы промышленного строительства.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал замминистра экономики Армении Аваг Аванесян, отвечая на вопрос Артака Манукяна об иностранных инвестициях.

“В первом квартале объемы строительства, в частности, объемы промышленного строительства начали расти, они постепенно восстанавливаются. Это может не иметь ничего общего с прямыми иностранными инвестициями, но 35% этого объема приходится на энергетическую систему, которая играет большой вес именно с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций”, - сказал замминистра и заметил, - следовательно, можно предположить, что это осуществляется за счет прямых иностранных инвестиций. Но это всего лишь предположение”.

Касаясь вопроса привлечения инвестиций, Аванесян счел очевидным, что возросли риски как в Армении, так и в региональной экономике. Произошло это летом. Однако при разработке инициатив правительство постарается в какой-то мере снизить эти риски и, по возможности, привлечь инвестиции.