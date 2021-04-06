 Турция должна изменить агрессивную политику в отношении Армении: премьер-министр Армении

Для установления прочного мира в регионе и восстановления экономической картины Турция должна изменить агрессивную политику в отношении Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью, данном агентству “Интерфакс” заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что армяно-турецкая граница в одностороннем порядке была закрыта Турцией еще в 1993 году. Армения всегда выступала за нормализацию отношений с Турцией без предусловий, однако они отклонялись самой Турцией.

“Подобная враждебная политика Анкары получила новый размах в ходе 44-дневной агрессии Азербайджана против Арцаха. В частности, Турция оказывала Азербайджану прямую военно-политическую и военно-техническую помощь, перебросила в зону Карабахского конфликта иностранных боевиков. В этом контексте для установления прочного мира и восстановления экономической картины в регионе Турция должна изменить эту агрессивную политику в отношении Армении”, - сказал Пашинян.