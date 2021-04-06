Союзнические отношения между Арменией и Россией не зависят от результатов выборов: Пашинян

Стратегические и союзнические отношения между Арменией и Россией не зависят от результатов внеочередных парламентских выборов. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью, данном агентству “Интерфакс” заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Армяно-российские стратегические и союзнические отношения достаточно богаты и масштабны. Они основаны на исторической близости наших народов. Характер этих отношений не зависит от результатов будущих внеочередных выборов”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Пашинян после встречи с руководителем парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагиком Царукяном, состоявшейся 18 марта, заявил о проведении 20 июня внеочередных парламентских выборов в Армении. Ранее состоялись обсуждения с президентом Республики Армения, с руководителями фракций “Мой шаг” и “Просвещенная Армения” Лилит Макунц и Эдмоном Марукяном.