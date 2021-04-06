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На концерте “Вечный свет” прозвучат шараканы Маштоца и произведения Комитаса

На концерте “Вечный свет” прозвучат шараканы Маштоца и произведения Комитаса

Композитор, певец Ваан Арцруни в рамках концертной программы “Вечный свет” представит  произведения “Маштоц. Священные жемчужины” и “Комитас. Десять откровений”.

 «Арменпресс» сообщает, что вечер состоится 28 апреля в концертном зале Арама Хачатуряна.

“Для меня Маштоц и Комитас - составляющие формулы армянской идентичности.

Написанные в пятом веке шараканы Месропа Матоца и поэтическое слово Комитаса - творческие проявления этой идентичности”, - отмечает Арцруни.

В концерте примут участие певица Анна Маилян, исполнитель на национальных духовых инструментах Норайр Карташян, исполнитель на армянской виоле Григор Аракелян, хор “Сагмосергу” ( руководитель и дирижер Ваге Бегоян), хор “Шогакат” (хормейстер Карине Езекян), Национальный филармонический оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Эдуард Топчян).


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