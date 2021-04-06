В Армении предполагается внедрение централизованного реестра банковских счетов, целью которого является повышение эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как сообщает «Арменпресс», законопроект о внесении дополнения в Закон Республики Армения “О Центральном банке”, представленный правительством, был одобрен на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным вопросам

“Изменение касается введения в Армении централизованного реестра банковских счетов, содержания информации, включенной в этот регистр, полномочий Совета ЦБ по определению реестра, списка идентифицируемой информации, которая должна быть включена, процедуры для предоставления информации, в том числе и отчетов”, - представил заместитель председателя Центробанка Нерсес Ерицян.

По его словам, изменение связано с общими стандартами и правилами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оно направлено на повышение эффективности и действенности процедур по отмыванию денег и борьбы с терроризмом. Централизованный реестр позволит дальше развивать различные инновационные идеи, связанные с автоматизацией счетов граждан, а затем и с внедрением цифровой валюты. С точки зрения борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма эффективность заключается в том, что при различных анализах и сообщениях правоохранительных органов, не все счета и банки будут подвергаться сомнению. Посредством этого реестра будут отобраны те селективные счета, которые являются предметом спора, и действия будут осуществляться лишь в связи с ними”, - сказал заместитель председателя ЦБ.

Он заверил, что информация о первоначальном остатке, текущих движениях, окончательном остатке не будет собираться, и не будет храниться.