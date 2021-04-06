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В России провели более 122 млн тестов на коронавирус

В России провели более 122 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 122 млн тестов на выявление нового коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 122,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 194 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются около 492 тыс. человек.


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