Доллар подорожал по отношению ко всем валютам мира: заместитель председателя ЦБ о девальвации драма

Заместитель председателя Центрального банка Республики Армения Нерсес Ерицян уверяет, что ситуация с девальвацией драма управляемая.

Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании постоянной комиссии НС Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, отвечая на вопрос депутата Сергея Багратяна.

“Естественно, есть мировые развития, доллар укрепляется по отношению ко всем валютам мира. Есть различные инфляционные давления извне и т. д., но ситуация управляема”, - сказал Ерицян.

Драм обесценивается, особенно по отношению к доллару. К примеру, на 5 апреля курс доллара США вырос на 0.67 драма и составил 533.84 драма.